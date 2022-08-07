Ümraniye’de cip ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Enes K. kontrolündeki 34 CPF 334 plakalı cip, Akdeniz ve Mithatpaşa caddeleri kesişiminde, E.P. yönetimindeki 34 DZZ 370 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Cipin yan yattığı kazaya ilişkin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle her iki caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.