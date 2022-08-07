Gaziosmanpaşa'da kundaklama şüphesi! Ateşe verilen dükkan alev alev yandı

Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 576. Sokakta bulunan motosiklet tamiri yapılan dükkanı ateşe verdi.

İş yerinde yangın çıkarken, şüpheliler de silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm dükkanı sardı.