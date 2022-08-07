Damarı kesilen Alkız’ı bahçe hortumuyla kurtardı!

Şaşkına çeviren olayın adresi Kastamonu Daday'dı. At çiftliği sahibi Mehmet Kılıç'ın 9 yıl önce satın aldığı atı Alkız, 20 gün önce şaha kalktı. Çatı sacı boynuna isabet edince kanlar içinde kaldı. Mehmet Kılıç, damarı kesilen atı kurtarmak için hemen veterineri aradı. Kiminden 'İşim var' kiminden ise 'Uğraşma, ölür' yanıtını aldı. Ancak o hiçbirine aldırmadı. Atını kendi başına kurtarmak için kolları sıvadı. Ellerindeki ilaçlarla ameliyata başladı. Önce atı uyuşturarak kesilen damara serum hortumu taktı. Ancak atın kafasındaki damarların şiştiğini fark edince tıp tarihine geçecek bir operasyona imza attı. Bahçede sulamada kullandığı hortumdan 25 santimetrelik bir kısmı keserek, iki damarı birbirine bağladı. Daha sonra günlük pansumanlarına devam eden Kılıç, 11 yaşındaki Alkız'ı hayatta tutmayı başardı. Yaptığı ameliyata veterinerlerin bile şaşırdığını söyleyen Kılıç, "Hayretler içinde kalanlar var. 'Sen by-pass yapmışsın' diyorlar. Çok şükür atımız kurtuldu. Üç gece boru nedeniyle eğilemediği için yemini, suyunu havada verdim. İnşallah o koyduğumuz boru da vücuduna bir zarar vermez" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN