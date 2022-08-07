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    • Yaşam
    • 07.08.2022 18:27
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    • 07.08.2022 18:34
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    Beyoğlu'nda işkence edilip dövülerek öldürülen 20 yaşındaki Serhat Abik evinin önüne atıldı

    İstanbul Beyoğlu’nda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce işkence edilip, dövülerek öldürülen Serhat Abik (20) bir otomobille evinin önüne atıldı. Polis, Abik'in atıldığı otomobili bulmak için çalışmalara başladı.

    DHA
    İşkence edilip öldürüldü evinin önüne atıldı

    Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokak'ta önceki gün 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla sokağa girerek bir binanın önünde duran otomobilden yola bir kişi atıldı.

    Otomobil geldiği gibi hızla kaçarken, sokak sakinleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişiye yardıma koştu. Yerde yatan kişinin yüzünün kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Çevrede araştırma yapan polis, öldürülen kişinin, önüne atıldığı binada yaşayan 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu belirledi. Ceset üzerinde yapılan incelemede, işkence edilip dövülerek öldürülmüş olduğu anlaşıldı.
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        Haberler Yaşam Beyoğlu'nda işkence edilip dövülerek öldürülen 20 yaşındaki Serhat Abik evinin önüne atıldı
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