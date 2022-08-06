İzmir'de bir garip hırsızlık olayı! Elinde çuval üzerinde kadın kıyafeti suçüstü yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.