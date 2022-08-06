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    • Yaşam
    • 06.08.2022 22:27
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    • 06.08.2022 22:28
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    İzmir'de bir garip hırsızlık olayı! Elinde çuval üzerinde kadın kıyafeti suçüstü yakalandı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kadın kıyafeti ile bir eve giren 18 yaşındaki B.İ, hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemeler sonucu hırsızın çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Kadın kıyafetli hırsız gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

    Elinde çuval üzerinde kadın kıyafeti ile yakalandı

    Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.



    KADIN KIYAFETİ GİYİNMİŞ
    Öte yandan, suçüstü yakalanan şüphelinin B.İ. olduğu ve tanınmamak için kadın elbisesi giydiği belirlendi. B.İ.'nin, kapı kilidini kırarak eve girdiği belirlendi.



    Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de bir garip hırsızlık olayı! Elinde çuval üzerinde kadın kıyafeti suçüstü yakalandı
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