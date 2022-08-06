Dayakçı kocasına çocukları için 20 yıl katlandı! En sonunda cani adam eşini hayattan kopardı

Konya Çumra'da Bayram Süner (40), 3 gün önce 4 çocuğun annesi eşi Fadim Süner'e (36) aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Katil, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi. Evinin karşısındaki akaryakıt istasyonuna giderek 'Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim' diye sordu. Durumdan şüphelenen iş yeri müdürünün ihbarı üzerine Süner'in evine gelen jandarma, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



MUTLU BİR YUVA İSTİYORDU

Baba Ramazan Şahin, kızının eşinden boşanmak için dilekçe verdiğini, ancak düğün nedeniyle dilekçesini geri çektiğini söyledi. Şahin, "Daha önceden kızım, darp ettiği için uzaklaştırma kararı aldırmış. Kızım çocuğunun biri nişanlı olunca 'Çocuklarımızı güldürelim. Bir daha müsaade edelim' dedi. Mutlu bir yuva istiyordu. Torunumun çeyizini yapacaktık, ama kızımın cenazesini aldık" dedi.

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