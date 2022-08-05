TEM Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda kontrolde çıkan TIR, 2 otomobil ile 2 TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ YİTİRDİ
Saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde; İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.
TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki 67 LM 188 ve Yusuf Erkan yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki 33 FF 137 ve Selim Sadıç yönetimindeki 38 GN 133 plakalı TIR'lara çarptı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada, TIR'ların arasında kalan Yusuf Erkan'ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.