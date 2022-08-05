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    Tarih alev alev!

    Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıktı. Hastalar büyük korku yaşadı. Çaresiz kalan 104 yaşlı hasta, sedye ve tekerlekli sandalyelerle binadan çıkarıldı...

    Tarih alev alev!

    İSTANBUL Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün 12.50'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Hızla büyüyen alevler nedeniyle ihbar üzere bölgeye 78 araç ve 215 personel çağırıldı.

    Hastanede bulunan hastalar büyük korku yaşadı. Ekipler, büyük bir çabayla 104 yaşlı hastayı hastaneden çıkardı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında oluşan dumanlar, İstanbul'un pek çok ilçesinden görüntülendi. Söndürülen yangının çıkış nedeninin daha sonra itfaiyenin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağı açıklandı.
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    2010’da soruları aldım full çektim
    Haberler Yaşam Tarih alev alev!
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