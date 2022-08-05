Tarih alev alev!

İSTANBUL Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün 12.50'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Hızla büyüyen alevler nedeniyle ihbar üzere bölgeye 78 araç ve 215 personel çağırıldı.
Hastanede bulunan hastalar büyük korku yaşadı. Ekipler, büyük bir çabayla 104 yaşlı hastayı hastaneden çıkardı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında oluşan dumanlar, İstanbul'un pek çok ilçesinden görüntülendi. Söndürülen yangının çıkış nedeninin daha sonra itfaiyenin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağı açıklandı.