Tarih alev alev!

Hastanede bulunan hastalar büyük korku yaşadı. Ekipler, büyük bir çabayla 104 yaşlı hastayı hastaneden çıkardı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında oluşan dumanlar, İstanbul'un pek çok ilçesinden görüntülendi. Söndürülen yangının çıkış nedeninin daha sonra itfaiyenin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağı açıklandı.