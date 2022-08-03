



3 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Kızının tedavisinin iyiye doğru gittiğini belirten baba Oğuzhan Bayır, "Kızım bana 'Zehra ablam gibi ölmek istemiyorum. Onun için bunu yeneceğim, ablam mezarında rahat uyuyacak' dedi. Şu an tedavi altında inşallah çok daha iyi olacak. Kızlarım arkadaşlarının kurbanı oldular. Ama bundan sonra çok daha iyi olacaklar. Çevremizdeki insanlar da Meryem'in iyi olması için çabalıyor" diye konuştu. Meryem'in 3 yıl kadar önce hap kullanarak uyuşturucuya başladığı belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN