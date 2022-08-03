Muğla Milas'ta kız kardeşi Meryem Bayır'ın (16) tedavisi için sahne alan Zehra Bayır (18), 50 bin lirasını alamadı. Tartıştığı iş yeri sahipleri İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah tarafından baltayla hayattan koparıldı. Zanlılar, ardından Bayır'ı gölete attı. Katiller, tutuklandı. Bayır'ın kız kardeşinin tedavi edilmesi hayali ise gerçekleştirildi. Ankara'ya götürülen Meryem, tedavi altına alındı. 1 ay kadar hastanede kalacağı belirlenen genç kız, "Ablam için bu illetten kurtulacağım, ablam mezarında rahat uyuyacak" dedi.
3 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ
Kızının tedavisinin iyiye doğru gittiğini belirten baba Oğuzhan Bayır, "Kızım bana 'Zehra ablam gibi ölmek istemiyorum. Onun için bunu yeneceğim, ablam mezarında rahat uyuyacak' dedi. Şu an tedavi altında inşallah çok daha iyi olacak. Kızlarım arkadaşlarının kurbanı oldular. Ama bundan sonra çok daha iyi olacaklar. Çevremizdeki insanlar da Meryem'in iyi olması için çabalıyor" diye konuştu. Meryem'in 3 yıl kadar önce hap kullanarak uyuşturucuya başladığı belirlendi.