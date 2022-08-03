Otoyoldaki yarış facia ile bitti! Yol kenarındaki seyircinin bacağı koptu





'DİREK'T CİNAYET

Malatya Akçadağ'da evlerinin önünde oynayan Hiranur Dilek (3), elektrik direğindeki akıma kapıldı. Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı. Aile isyan bayrağı açtı: Kızımız, ihmal kurbanı...



'KORK'ESTRA!

İstanbul'da Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus (33), geçen yıl çello dersi verdiği 8 yıllık öğrencisi H.A'yı (24) evine davet edip sözlü ve fiziksel olarak taciz etti. Genç kız, Barış İçin Müzik Vakfı'nda eğitmen olan orkestra şefi hakkında suç duyurusunda bulundu. Matus'un yaşananlar sonrasında genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı. H.A'ya önce "Ok üzgünüm. O ben değildim. Lütfen beni affet, hepimiz hata yaparız" dediği, saatler sonrasında ise "Yanlış anladın. Bugün fark ettim dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve bira da hemencecik beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediğimi hatırlayamıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı görüldü. Bulut YAMANDAĞ

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