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    Otoyoldaki yarış facia ile bitti! Yol kenarındaki seyircinin bacağı koptu

    Emrah Yıldırım, aracıyla otoyolda yarış yaptı. Yol kenarında yarışı izleyen Sedat Leventöz’e çarparak bacağını koparttı.İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Yarış facıası

    Adana'da Emrah Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu otoyolda yarış yaptı. Bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarptı. Genç adamın sağ bacağı koptu. Sürücü ise kaçtı. Leventöz, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis, zanlıyı oto yıkama dükkanında saklandığı sırada yakaladı. Amca İsmail Leventöz, "Suçlunun gerekli cezayı almasını istiyoruz" dedi.



    AL'KAN'!
    Gaziosmanpaşa'da önceki gece Alkan Atılgan (19) ile husumetli olduğu M.G. sokakta bıçaklı ve silahlı kavga etti. Atılgan, elindeki bıçakla M.G.'yi kovalamaya başladı. Bu sırada M.G. tabancayla ateş açtı.Kurşunlardan biri Atılgan'ın başına isabet etti. Genç, hayatını kaybetti. Kaçan M.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.



    ESKİ NİŞANLI DEHŞET SAÇTI
    Tokat'ta F.G., eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile kız arkadaşı E.D.'ye (26) tabanca ile ateş açtı. Yıldız (27) ile arkadaşı E.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis tarafından gözaltına alınan F.G, "Pişmanım. Ölmedi deyin, ne olur' diye konuştu.



        74 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 74 milyon 308 bin lira devretti. 5 bilenler 36 bin 490'ar lira, 4 bilenler 739'ar lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        İŞKEMBEDEN KAVGA!
        İstanbul Ümraniye'de bir müşteri, önceki akşam ünlü bir işkembeciye gitti. Çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu söyledi. Çalışana tepki gösterdi. Müşteri ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, restoran dışına taştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



        KOCAMAN UYARI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde, hem COVİD-19 salgını hem de maymun çiçeği virüsü vardı. "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Hastalara filyasyon yapıldı ve yakın çevreleri izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti. 1 hastamız hala izolasyonda" ifadesini kullandı. Corona'yla ilgili de şu açıklamayı yaptı: Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. 50 yaş üstü kritik riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı uygulamalarını önemsiyoruz.



            ÇOK HAVALI
            Manisalı Mehtap Şirin, uçma hayalini 44 yaşında gerçekleştirdi. Kızıyla birlikte Konya'daki üniversitede pilotaj bölümüne girdi. Kızı Zeynep Nazlı'yla sınıf arkadaşı olan Şirin, "Kızım benim idolüm. Onunla gurur duyuyorum" dedi. Zeynep Nazlı ise şunları söyledi: Beraber uçmanın keyfi gerçekten çok harika. Aynı evde iki kadın pilotun olması güzel.



            GÜZEL ORDU
            Ordu'da yaşayan Habibe Şen, çocukluğundan itibaren araba kullanmayı hayal etti. Bu isteğini, 61 yaşında gerçekleştirdi. Bir sürücü kursuna kaydolan Şen, eğitiminin ardından sınavları geçti. Dün, ehliyetini teslim alan Şen, "Ehliyet almadan önce eşim nasıl kullanması gerektiğini öğretiyordu. İnşallah otomatik araç aldığım zaman daha iyi kullanacağım. İlk girişte sınavı geçtim ve ehliyetimi aldım. Eğitimin yaşı yok. İstedikten sonra her şey olur" dedi.



            PELOSI TAYVAN'DA
            ABD ile Çin arasında büyük gerilime sebep olan ziyaret gerçekleşti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, dün Tayvan'a indi. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkca ateşle oynuyor" dedi. Çin Savunma Bakanlığı da alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin ordusunun buna kayıtsız kalmayacağını belirtmişti.



                ESRARENGİZ OLAY
                Dünya, 7 Haziran'da Avustralya'nın Sidney kentinden gelen haberle sarsıldı! Suudi Arabistanlı kız kardeşler 24 yaşındaki Esra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Emel Abdullah Alsehli'nin kaldıkları binada cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeşin kısa süre önce 5 bin dolarla Suudi Arabistan'dan kaçtıkları ortaya çıktı. Polis, iki kardeşin sır ölümünü çözmek için inceleme başlattı. İsmi gizli tutulan bir görgü tanığı, kardeşlerin can güvenliklerinden endişe ettiğini anlattı. Binanın dışında tuhaf davranan bir adam olduğunu açıkladı. Polisin, kardeşlerin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



                'DİREK'T CİNAYET
                Malatya Akçadağ'da evlerinin önünde oynayan Hiranur Dilek (3), elektrik direğindeki akıma kapıldı. Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı. Aile isyan bayrağı açtı: Kızımız, ihmal kurbanı...

                'KORK'ESTRA!
                İstanbul'da Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus (33), geçen yıl çello dersi verdiği 8 yıllık öğrencisi H.A'yı (24) evine davet edip sözlü ve fiziksel olarak taciz etti. Genç kız, Barış İçin Müzik Vakfı'nda eğitmen olan orkestra şefi hakkında suç duyurusunda bulundu. Matus'un yaşananlar sonrasında genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı. H.A'ya önce "Ok üzgünüm. O ben değildim. Lütfen beni affet, hepimiz hata yaparız" dediği, saatler sonrasında ise "Yanlış anladın. Bugün fark ettim dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve bira da hemencecik beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediğimi hatırlayamıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı görüldü. Bulut YAMANDAĞ

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                Haberler Yaşam Otoyoldaki yarış facia ile bitti! Yol kenarındaki seyircinin bacağı koptu
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