Otoyoldaki yarış facia ile bitti! Yol kenarındaki seyircinin bacağı koptu

Adana'da Emrah Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu otoyolda yarış yaptı. Bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarptı. Genç adamın sağ bacağı koptu. Sürücü ise kaçtı. Leventöz, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis, zanlıyı oto yıkama dükkanında saklandığı sırada yakaladı. Amca İsmail Leventöz, "Suçlunun gerekli cezayı almasını istiyoruz" dedi.
AL'KAN'!
Gaziosmanpaşa'da önceki gece Alkan Atılgan (19) ile husumetli olduğu M.G. sokakta bıçaklı ve silahlı kavga etti. Atılgan, elindeki bıçakla M.G.'yi kovalamaya başladı. Bu sırada M.G. tabancayla ateş açtı.Kurşunlardan biri Atılgan'ın başına isabet etti. Genç, hayatını kaybetti. Kaçan M.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.
ESKİ NİŞANLI DEHŞET SAÇTI
Tokat'ta F.G., eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile kız arkadaşı E.D.'ye (26) tabanca ile ateş açtı. Yıldız (27) ile arkadaşı E.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis tarafından gözaltına alınan F.G, "Pişmanım. Ölmedi deyin, ne olur' diye konuştu.