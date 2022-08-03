Check-up'tason evre lenfoma kanser olduğu anlaşılan İlker Çamur'u hayatının aşkı kurtardı

Yüreklere işleyen haberin adresi İzmir'di. Bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur, 3 yıl önce tanışıp evlenmeye karar verdi. Çiftin hayatı Güneş Özkaya'nın sevgilisine doğum gününde check-up paketi hediye etmesiyle değişti. Çünkü yapılan kontrollerde İlker Çamur'un kan kanseri ve 4'üncü evre lenfoma olduğunu belirlendi! Kemoterapi görmeye başlayan genç adamın iyileşmesi için tek çare ilik nakliydi. İkilinin kız isteme ve nişanı 1 Mayıs'ta hastane odasında gerçekleşti. 57 gün boyunca Ege Üniversitesi'nde tedavi gören Çamur, uygun donörün bulunmasına çok sevindi.
Dün de kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan önce nişanlısı Özkaya ile hastanede evlendi. Gelinlik ve damatlık giyen çift, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür mutluluğa 'evet' dedi. Hastalığı sevdikleriyle atlatmaya çalıştığını söyleyen İlker Çamur, "Güneş elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim" dedi. Güneş Özkaya ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Nakil süreci çok zorlu bir süreç. Bir gün önce evlenmemiz bizi motive edecek.
Çiftin nikah şahitleri genç adamın doktorları Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran ile Prof. Dr. Fahri Şahin oldu.