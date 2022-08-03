Check-up'tason evre lenfoma kanser olduğu anlaşılan İlker Çamur'u hayatının aşkı kurtardı





Dün de kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan önce nişanlısı Özkaya ile hastanede evlendi. Gelinlik ve damatlık giyen çift, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür mutluluğa 'evet' dedi. Hastalığı sevdikleriyle atlatmaya çalıştığını söyleyen İlker Çamur, "Güneş elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim" dedi. Güneş Özkaya ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Nakil süreci çok zorlu bir süreç. Bir gün önce evlenmemiz bizi motive edecek.