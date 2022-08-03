Antalya Kumluca'da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
"Büyüklük : 4.2 (Mw) Yer : Akdeniz, 48.86 km. Kumluca (Antalya) Tarih-Saat : 03.08.2022, 13:05:27 TSİ Enlem : 36.0696 N Boylam : 30.9853 E Derinlik : 70.96 km"
AFAD RASATHANESİ SON DEPREMLER
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.08.03 12:42:12 39.3785 24.3305 9.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.03 12:11:30 41.1677 43.9318 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.08.03 12:09:57 37.3118 27.9988 0.0 -.- 1.6 -.- KOKLUK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2022.08.03 11:43:22 38.9745 26.7062 4.2 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.08.03 11:17:47 36.9712 37.1748 0.0 -.- 1.7 -.- UFACIK-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2022.08.03 11:04:26 37.4338 37.2015 0.0 -.- 1.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.03 10:53:27 40.7767 31.8625 5.3 -.- 2.8 -.- MURATLAR-(BOLU) İlksel
2022.08.03 10:33:49 36.9577 28.1065 4.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.03 10:16:38 40.3588 27.5505 6.5 -.- 2.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.08.03 09:38:41 39.8985 33.1452 0.0 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel
2022.08.03 09:35:17 38.2127 42.7303 27.7 -.- 1.7 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.08.03 08:32:21 36.3695 29.2972 23.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel