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    • Yaşam
    • 03.08.2022 13:15
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    • 03.08.2022 13:21
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    Antalya Kumluca'da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika Antalya depremleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kadilli Rasathanesi son depremler...

    takvim.com.tr
    Antalya’da deprem!

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
    "Büyüklük : 4.2 (Mw) Yer : Akdeniz, 48.86 km. Kumluca (Antalya) Tarih-Saat : 03.08.2022, 13:05:27 TSİ Enlem : 36.0696 N Boylam : 30.9853 E Derinlik : 70.96 km"

    AFAD RASATHANESİ SON DEPREMLER

    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.08.03 12:42:12 39.3785 24.3305 9.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

    2022.08.03 12:11:30 41.1677 43.9318 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel

    2022.08.03 12:09:57 37.3118 27.9988 0.0 -.- 1.6 -.- KOKLUK-YATAGAN (MUGLA) İlksel

    2022.08.03 11:43:22 38.9745 26.7062 4.2 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

    2022.08.03 11:17:47 36.9712 37.1748 0.0 -.- 1.7 -.- UFACIK-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

    2022.08.03 11:04:26 37.4338 37.2015 0.0 -.- 1.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2022.08.03 10:53:27 40.7767 31.8625 5.3 -.- 2.8 -.- MURATLAR-(BOLU) İlksel

    2022.08.03 10:33:49 36.9577 28.1065 4.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2022.08.03 10:16:38 40.3588 27.5505 6.5 -.- 2.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

    2022.08.03 09:38:41 39.8985 33.1452 0.0 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel

    2022.08.03 09:35:17 38.2127 42.7303 27.7 -.- 1.7 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel

    2022.08.03 08:32:21 36.3695 29.2972 23.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

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