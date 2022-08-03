Antalya Kumluca'da deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

"Büyüklük : 4.2 (Mw) Yer : Akdeniz, 48.86 km. Kumluca (Antalya) Tarih-Saat : 03.08.2022, 13:05:27 TSİ Enlem : 36.0696 N Boylam : 30.9853 E Derinlik : 70.96 km"