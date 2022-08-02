Adana'da 28 milyonluk tefecilik vurgununda şafak operasyonu: 21 gözaltı kararı verildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.