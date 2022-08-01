Bahar - Mehmet Karacan çifti kanseri birbirlerine olan aşkıyla yendi

YÜREKLERE işleyen haber istanbul'dan geldi. Bahar-Mehmet Can Karacan çifti, 11 yıl önce evlendi. Genç adam düğünden 2 ay sonra testis kanseri olduğunu öğrendi. 9 aylık tedaviyle hastalığı yendi. Ancak doktorlar, 5 yıl çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Bu sırada bir mucize gerçekleşti. Tedaviden iki yıl sonra çiftin oğulları S. Ö. dünyaya geldi. Tam her şey yolunda giderken çift 11 yıl sonra bir kez daha kanserle yüzleşti! Bahar Karacan, kısa süre önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Oğullarıyla birlikte kansere karşı mücadele eden çift, tedavi süreçlerini sosyal medyada paylaşarak umut verdi.



2011'DE Mehmet Karacan kansere yakalandı. Eşinin desteğiyle hastalığı atlattı. ŞUBATTA meme kanseri teşhisi konan eşi Bahar'a desteğiyle takdir topladı.



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MEHMET Can Karacan, "Bahar'ın kanser olduğunu öğrendiğimizde çok üzüldük. Fakat oğlum orada beni teselli etti" dedi. Tedavisi süren genç kadın ise şunları söyledi: 22 Şubat'ta tam da doğum günümde kanser olduğumu öğrendim. 15 Mart'ta kemoterapiye başladık. 5 gün önce ameliyat oldum. Tümörüm alındı. 21 kür radyoterapi sürecim olacak. Şu an yolu yarıladık gibi.