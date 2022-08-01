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    • Yaşam
    • 01.08.2022 08:36
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    • 01.08.2022 08:51
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    Bankacıdan vurgun! 4 milyonu zimmetine geçirdi

    İstanbul'da bir bankacının karıştığı vurgun ortaya çıktı. Özel bir bankanın satış yöneticisi, müşterilerin hesaplarındaki telefon bilgisini değiştirerek 4 milyon 335 bin lirayı zimmetine geçirdi. Bankacının vurgun parasıyla araba alıp, bahis oynadığı ortaya çıktı.

    Bankacıdan vurgun! 4 milyonu zimmetine geçirdi

    İstanbul Şişli'de özel bir bankada satış yöneticisi olarak çalışan Onur S. (40), müşterilerin banka hesap bilgilerini değiştirerek vurgun yaptı.

    HESAPLARDAKİ TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ
    Bankadaki bazı yabancı müşterilerin hesaplarında usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, satış yöneticisi Onur S.'nin müşterilerin hesaplarına girebilmek ve hesaplarından para transferi yapabilmek için hesaplarındaki kayıtlı olan telefon numaralarını değiştirdiği saptandı.

    İMZA TAKLİDİYLE HESAPLARI BOŞALTTI
    Onur S.'nin sistemden bu durumu düzenlemek için müşterilerin imzasını taklit ederek değişiklik talep formu oluşturdu ve müşterilerin imzalarını taklit ederek formları bankaya sundu. Sabah'ta yer alan habere göre birden fazla müşterinin telefon numarası bilgilerini kendi bilgileriyle değiştirdiği tespit edilen yöneticinin, yabancı müşterilerin hesaplarına internet şube kanalıyla girerek ulaştığı ortaya çıktı.



    ARABA ALIP, BAHİS OYNAMIŞ
    İlk yapılan tespitte yarım milyon liranın Onur S.'nin başka bir bankadaki hesabına havale edilerek araç alımı gerçekleştirdiği, bir başka müşterinin hesabından çektiği 203 bin dolar (3 milyon 635 bin lira) ile iddia oynayarak çeşitli sayıda kupon için ödeme yaptığı ve diğer yarım milyon liralık çekimi ise uhdesinde tuttuğu ortaya çıktı.

        Müfettişlerin belirlediği bu durum sonrası tutulan tutanak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.

        Onur S.'nin başka bankalardaki birden fazla yatırım ve kredi hesabına el konulması istenirken bankanın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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