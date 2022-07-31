Mimardan avukata iğrenç mesajlar! Saplantılı adam genç kadının hayatını zindan etti

KARŞILIK VERMEYİNCE HAKARET ETTİ

Fazla baskı üzerine Miray Y., mimar Baver A.'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine Baver A., genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya.. gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.