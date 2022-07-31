Mimardan avukata iğrenç mesajlar! Saplantılı adam genç kadının hayatını zindan etti

SOSYAL MEDYA ARKADAŞLIĞI HASIMLIĞA DÖNÜŞTÜ
Mimar Baver A., arkadaşlık isteğini kabul eden Miray Y.'ye mesaj attı ancak genç avukat, mimarın mesajlarına bir süre cevap verdi. Ancak iddiaya göre Baver A., mesajlarında fazla ısrarcı olunca avukat genç mimarın yazdıklarına cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine öfkeye kapılan Baver A., genç avukata hakarete varacak cümleler kurmaya başladı.
KARŞILIK VERMEYİNCE HAKARET ETTİ
Fazla baskı üzerine Miray Y., mimar Baver A.'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine Baver A., genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya.. gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.