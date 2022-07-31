Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu yıkıldı

Yaşanan yıkım nedeniyle limanda büyük toz dumanları yükseldi ve güvenlik amacıyla limanın yakınından geçen yol trafiğe kapatıldı. Yıkımdan dolayı kimsenin zarar görüp görmediğine dair henüz Lübnanlı yetkililerden açıklama yapılmadı.