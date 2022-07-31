KADES yine hayat kurtardı! Kocası tarafından ölümle tehdit edilen iki çocuk annesini Özel Harekat polisi kurtardı

Bayraklı'da KADES hayat kurtardı... 2 çocuk annesi G.K., Ç.K.'den boşanmak istedi. Ayrılığın ardından Bursa'da yaşamaya başlayan Ç.K., önceki gün çocuklarının olmadığı bir sırada eşinin evine gitti ve barışma teklifinde bulundu. Ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Ç.K., eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle barışma teklifini kabul etmediğini söyleyerek tehditler savurdu. G.K. de telefonundaki 'KADES' uygulamasından yardım istedi.
POLİS UÇARAK GELDİ!
G.K.'nin, telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanınca, polis birkaç dakika içinde olay yerine geldi. Ç.K., kısa bir süre sonra polisleri evin dışında görünce bu defa eşini, boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeri giren polis, G.K.'yi kurtarıldı. G.K., tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.