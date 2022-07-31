KADES yine hayat kurtardı! Kocası tarafından ölümle tehdit edilen iki çocuk annesini Özel Harekat polisi kurtardı

Bayraklı'da KADES hayat kurtardı... 2 çocuk annesi G.K., Ç.K.'den boşanmak istedi. Ayrılığın ardından Bursa'da yaşamaya başlayan Ç.K., önceki gün çocuklarının olmadığı bir sırada eşinin evine gitti ve barışma teklifinde bulundu. Ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Ç.K., eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle barışma teklifini kabul etmediğini söyleyerek tehditler savurdu. G.K. de telefonundaki 'KADES' uygulamasından yardım istedi.