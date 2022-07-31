Boşanma aşamasında eşini bıçakladı! Bir de onun sosyal medya hesabından canlı yayın açtı

Denizli Acıpayam'da Onur Aslan (26), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Dağ Aslan'ı (22) konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında tartışma çıktı. Olay büyüyünce kızgın koca, eşini karnından bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan koca, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı. Yakalanan cani, tutuklandı. Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.
SON SÖZÜ: NEFES ALAMIYORUM
İstanbul Kağıthane'de kısa süre sonra askere gideceği öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı kavga ettiği iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bayırtı'nın ailesi; "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık" dediler. YUNUS EMRE KAVAK
KATİL OLDUM
Mersin'de Fethiye Toprak ve Nebahat Gülmez'e çarparak ölümlerine neden olan sürücü emekli Hava Albay Zekeriya Suna'nın yargılandığı davada, jandarmanın kaza tutanaklarında "bulunmadı" diye kayıtlara geçirdiği tanıklar dinlendi. Tanık A.Y. ifadesinde; "Şahıs arabadan indi, kendi kendine 'Ben katil oldum, adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı" dedi. BULUT YAMANDAĞ