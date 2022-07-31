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    Boşanma aşamasında eşini bıçakladı! Bir de onun sosyal medya hesabından canlı yayın açtı

    Onur Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Dağ’ı bıçakla ağır yaraladı. Onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Canlı canlı vahşet

    Denizli Acıpayam'da Onur Aslan (26), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Dağ Aslan'ı (22) konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında tartışma çıktı. Olay büyüyünce kızgın koca, eşini karnından bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan koca, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı. Yakalanan cani, tutuklandı. Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.



    SON SÖZÜ: NEFES ALAMIYORUM
    İstanbul Kağıthane'de kısa süre sonra askere gideceği öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı kavga ettiği iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bayırtı'nın ailesi; "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık" dediler. YUNUS EMRE KAVAK



    KATİL OLDUM
    Mersin'de Fethiye Toprak ve Nebahat Gülmez'e çarparak ölümlerine neden olan sürücü emekli Hava Albay Zekeriya Suna'nın yargılandığı davada, jandarmanın kaza tutanaklarında "bulunmadı" diye kayıtlara geçirdiği tanıklar dinlendi. Tanık A.Y. ifadesinde; "Şahıs arabadan indi, kendi kendine 'Ben katil oldum, adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı" dedi. BULUT YAMANDAĞ



        108 MiLYON LiRA DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 107 milyon 880 bin 888 lira devretti. 5 bilenler 353 bin 891'er lira, 4 bilenler 2 bin 40'ar lira, 3 bilenler 145'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



        İKİZİ DE HARİKA
        İzmirli ikizler Yiğit-Mert Karaca (12), 4 yaşında başladıkları satrançta başarı merdivenlerini hızla yükseldi. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Yiğit Karaca B kategorisinde ikinci olarak Türkiye'ye kupa getirdi. Mert ise yarışı 15. bitirdi. Yiğit Karaca, "Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girerek Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum" dedi.



        'VAKA'KALDIK!
        Coronavirüs, yine tedbirsizlikten faydalandı! Vaka sayıları hızla katladı. 18-24 Temmuz arasında Türkiye'de 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı. 157 can kaybı yaşandı. Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel uyardı: Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı. Yoğun bakıma yatışlar başladı. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar tedbir almalı. BURCU ŞEN



            'MUSK'ARA OLDU
            Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı satın almak için kolları sıvadı. 44 milyar dolarlık teklif yaptı. Ancak sahte hesaplar hakkında doğru bilgi verilmediğini söyleyerek satın almaktan
            vazgeçtiğini açıkladı! Borsada hisseleri çakılan Twitter'ın yönetim kurulu ise Musk'a dava açtı. Musk ise karşı hamle yaptı! Twitter'a karşı yasal mücadelede başlattı. Hatta 164 sayfalık belge bile hazırladı!



            TOZU DUMANA KATTI
            Dünya, Hollanda'nın Deventer şehrinden gelen habere kilitlendi. Üç çocuk annesi Latife Peker, fırınına satırla giren hırsızı toz beziyle etkisiz hale getirdi! Kameraya yansıyan o anlar, herkesi şoke etti! Gündemden düşmeyen Peker, "Bir an refleksle müdahale ettim. O an elimde bulunan bezle onu itekledim. Kamerada görüntüleri izleyince kendime inanamadım. Aynı olay yine olsa böyle davranabilir miyim, bilmiyorum. Herkes tebrik ediyor. Bazıları da Türk kadınının gücü diyor" dedi.



            IRAK KARIŞTI
            Irak'ta iktidar kavgası bitmek bilmedi. Daha önce parlamento binasını basan Şii lider Sadr destekçileri, dün sabah Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na indi. Hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girmek için blokları yıkmak istedi. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale etti. 60 kişinin yaralandığı 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



                PATRON DEHŞETİ
                Muğla'da Zehra Bayır (18), kardeşinin tedavisi için bir eğlence yerinde sahne aldı. Para için tartıştı. Patron ve adamları genç kızı satırla yaraladı. Gölete attı. Hayatını kaybeden Bayır, herkesi ağlattı.



                HİÇ'MİMAR'
                İstanbul'da iç mimar Baver A., sosyal medyada avukat Miray Y'yi (27) arkadaş olarak ekledi. Ardından genç kadını sürekli rahatsız etti. Tepki gelince de, "Takipçilerinin yüzde 99'u erkek. Askerlik şubesinde mi tanıştın" diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine mahkemeye verildi.

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                Haberler Yaşam Boşanma aşamasında eşini bıçakladı! Bir de onun sosyal medya hesabından canlı yayın açtı
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