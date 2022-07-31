Boşanma aşamasında eşini bıçakladı! Bir de onun sosyal medya hesabından canlı yayın açtı





SON SÖZÜ: NEFES ALAMIYORUM

İstanbul Kağıthane'de kısa süre sonra askere gideceği öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı kavga ettiği iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bayırtı'nın ailesi; "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık" dediler. YUNUS EMRE KAVAK