Balkondan düşerek hayatını kaybeden küçük Asel organlarıyla 4 kişiyi hayata bağladı

Balkondan düşen küçük çocuk 4 kişiyi hayata bağladı. Konya'da yaşayan 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Asel'in kalbi, kendisiyle aynı ismi taşıyan Asel Lina Adıyaman'ı hayata bağladı. Bir böbreği Adana'da yaşayan Ali Gair (5) ile Ispartalı Ecrin Zeynep Karadaş'a (8) takıldı. Asel'in mucizesinin son adresi ise Bursa'ydı. Küçük kızın karaciğeri, mantardan zehirlenen Nisanur Yağız'la uyumlu çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya gönderilen Asel'in karaciğeri 5 yaşındaki Yağız'ı hayata bağladı. Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, "Buradaki çocuğumuz mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer yetmezliğine girmiş. Eğer bir karaciğer sağlanmasaydı biz bu çocuğu bir iki günün içerisinde kaybedecektik" ifadesini kullandı.