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    • Yaşam
    • 01.08.2022 06:59
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    • 01.08.2022 06:59
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    Adana'da kan donduran cinayet: Uykuda kalbinden bıçakladı

    Son dakika haberi! Adana’da Ramazan Ü.,  dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Yıldırım’ı, balkonda çocuklarıyla uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayarak kendisini ihbar eden Ramazan Ü. gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran cinayet! Uykuda kalbinden bıçakladı

    Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde saat:02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ü., polisi arayarak dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Melek Yıldırım'ı bıçakladığını, kendisinin de kuzenin evinde olduğunu söyledi.

    İhbar üzerine ekiplerden biri Ramazan Ü.'nün yanına, diğer ekipler ise sağlık ekipleriyle birlikte Melek Yıldırım'ın evine gitti.

    Sağlık ekipleriyle birlikte eve giren polisler, Yıldırım'ın kanlar içinde balkonda, çocuklarından 2'sinin de ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü.

        Sağlık ekipleri Melek Yıldırım'ın öldüğünü belirlerken, çocuklar ise polis gözetiminde evden uzaklaştırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Ü.'nün Yıldırım'ı uykusunda bıçakladığı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Adana'da kan donduran cinayet: Uykuda kalbinden bıçakladı
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