Adana'da kan donduran cinayet: Uykuda kalbinden bıçakladı

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde saat:02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ü., polisi arayarak dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Melek Yıldırım'ı bıçakladığını, kendisinin de kuzenin evinde olduğunu söyledi.