Konya'da düğünü fırsat bilen akrabalar 510 bin TL'lik hırsızlık yaptı

Kiralık aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, aracın hırsızlığın gerçekleştiği saat aralığında ev çevresinde bulunduğunu, daha sonrasında Ankara'ya gittiğini ve sürekli olarak hareket halinde olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden başka bir suçtan aranması olan Kasım K. 28 Temmuz Perşembe günü Ankara'da kaldığı otelde polis tarafından yakalandı. Kasım K.'nin üzerinde ve otel odasında yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyaları bulundu.