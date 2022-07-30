Konya'da düğünü fırsat bilen akrabalar 510 bin TL'lik hırsızlık yaptı

Konya'nın Kulu ilçesibe bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan emekli gurbetçi G.K.'ye ait müstakil evde 24 Temmuz 2022 Pazar günü hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, eşyalar arasına saklanmış olan çelik kasanın anahtarını buldu ve kasada bulunan 510 bin TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Hırsızlık ihbarı üzerine adrese Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler evde inceleme yaparken yapılan görüşmede ev sahibi G.K., sürekli evde olduğunu, sadece olay günü kısa süreli torununun düğününe gitmek için evden ayrıldığını söyledi.
Bunun üzerine polis ekipleri, hırsızlık olayını G.K. ile akraba olan kişilerin gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirerek düğünde olmayan akrabalar Kasım K. ve Furkan Ö. ile ilgili araştırma yaptı.
Araştırmada, Furkan Ö.'nün olay günü araç kiraladığı, kiralık araç içerisinde Kasım K. ve Sinan T. birlikte olduğu ortaya çıktı.