Düğüne giden akrabalarını soydular! 510 bin TL değerinde altın ve döviz...

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişinin evinde bulunan çelik kasadaki yaklaşık 510 bin lira değerindeki altın ve döviz, ev sahibinin düğün için evden ayrılmasını fırsat bilen akrabası olduğu öğrenilen şüpheliler tarafından çalındı.



Hırsızlık olayı, 24 Temmuz 2022 Pazar günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan emekli gurbetçi G.K.'ye ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve giren hırsızlar eşyaları dağıtarak bulunan çelik kasanın eşyalar arasına saklanmış olan anahtarını buldu.

Hırsızlar, kasada bulunan 510 bin TL değerindeki altın ve dövizi aldı.

Hırsızlık ihbarı üzerine adrese Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaparken, yapılan görüşmede ev sahibi G.K., sürekli evde olduğunu, sadece olay günü kısa süreli torununun düğününe gitmek için evden ayrıldığını söyledi.