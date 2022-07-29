Cem Muhammet'i çöp eve esir eden teyzenin eski eşi konuştu: Annesinin telefonunu ben verdim!

EN SON 3 YAŞINDA GÖRDÜM

Kamuran Pınar Acar'ın eski eşi, ayrıldığında kızının küçük yaşta olduğu için velayetin anneye verildiğini söyledi.



Boşandıklarında kızının 3 yaşında olduğunu da belirten baba, "Kamuran kızımı da alarak 13 yıl önce kayboldu. Kızımı en son 3.5 yaşında gördüm. Babayı tanımaya başladığında Kamuran kayboldu. Defalarca izini bulduk. Çocuk icraları yaptık. Bursa'ya gelmişler Burayı aylarca aramadan sonra bulduk. Daha önceki evde aynı haldeydi. Temizlik konusunda hassas değildi. Bana sorarsanız bu kayınvalideden kaynaklanan birşey. Kızımı 13 yıl boyunca gösterilmedi. Benim için sürekli mahkemeden uzaklaştırma kararları aldırdı. Her şeye rağmen kızım için yıllardır bir gün nafakasını aksatmadım. 12 yıldır yatırdığımız paraları bile inkar etti. Yatırmadı diye dava açtı. 2 yıl önce toplu bir para yatırmıştım. Demekki bu para ile son adreslerine taşınmışlar" dedi.