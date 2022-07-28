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    Yasmin yaşamalı

    Yasmin Salman, SMA’lı dünyaya geldi. Akciğer enfeksiyonu geçirdi. Annesi, feryat etti: Kızım 10 aylık. Ömrünün 5 ayını yoğun bakımda geçirdi. Ne olur yardım edin!

    Yasmin yaşamalı

    ADANA'DA yaşayan Salman ailesinin kızları Yasmin Elif, 10 ay önce SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Hemen ilaçlarının alınması için yardım kampanyası düzenlendi. Ancak Yasmin nisan ayında İstanbul'daki tedavisinin ardından Adana'ya ambulansla dönerken kaza geçirdi. Solunum cihazının çıkması sonucu nefes alamayan Yasmin, 1 ay sonra taburcu edildi. Geçtiğimiz günlerde de ciğerlerinde enfeksiyon gelişti. Tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Günlerdir kızından gelecek iyi bir haberi bekleyen anne Hilal Salman, yardım istedi. "Kızım 10 aylık ömrünün 5 ayını yoğun bakımda geçirdi. Onun alacağı nefes için benim milyon dolarlara ihtiyacım var. Yardım edin" dedi.

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