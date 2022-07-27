Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kendisinden ayrılmak isteyen ayrılmak isteyen sevgilisini göğsünden 3 el ateş edip katletti

    Koray Gülbar, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Elif Güneş’i ‘Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var’ diyerek kandırdı. Göğsüne 3 el ateş edip hayattan kopardı.

    Kanlı görüşme

    İstanbul Üsküdar'da kuaför Elif Güneş (32), zaman zaman sorunlar yaşadığı 5 yıllık sevgilisi Koray Gülbar ile ilişkisini bitirme kararı aldı. Ancak Gülbar, bu karara şiddetle karşı çıktı. Bir hafta önce Güneş'in kuaför salonuna geldi. Salonun önünde tartıştığı sevgilisini tokatlayarak ayrıldı. Geçen cumartesi de Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Genç kadın, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek kabul etti. Her ihtimale karşı da yanında bazı arkadaşlarını getirdi. Koray Gülbar, buluşma yerine geldiğinde, arkadaşlarına uzaklaşmalarını, yalnız konuşacağını söyledi. Elif Güneş, otomobilinde otururken Gülbar da araca bindi. Otomobilde konuşan ikili, yine tartışmaya başladı. Silahını çıkartan Koray G, Güneş'e 3 el ateş etti. Daha sonra da ağır yaralanan Güneş'i hastane önüne bırakarak kaçtı. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Yunus Emre KAVAK



    AHSEN
    Bolu'da Semih Sert'in kullandığı otomobil, 4 gün önce tıra arkadan çarptı. Sert, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert (4) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sümeyra Sert, hayatını kaybetti. Hastanede yaşam savaşı veren Ahsen de anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



    KADIN ŞOFÖRE YUMRUK
    İzmir'de belediye otobüsünde görevli kadın şoför B.A, yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak harici yolcu alamayacağını belirtti. Otobüsteki yolcu G.Y, şoförden yolcuları almasını istedi. B.A'nın itirazı üzerine şoför koruma kapısını kıran G.Y. şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. gözünden ve kolundan yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Ceyhan TORLAK



        ACI KADER!
        İzmir'de önceki gün Sevinç Yür (55) ile torunu Buse Ada Yür'ün (6) hayatını kaybettiği trafik kazasından dram çıktı. Annesi ve kızının ölüm haberiyle yıkılan Fahrettin Yür'ün iki yıl önce de diyaliz hastası babası İsmail Yür'ü kalp krizinden kaybettiği ortaya çıktı. Yür'ün acı kaderi duyanlara 'yok böyle bir acı' dedirtti. Öte yandan babaanne Sevinç Yür'ün torununu da yanına alarak kazanın yaşandığı gün oğlunun Tire Pazarı'ndaki tezgahına yardıma gittiği belirlendi. Ceyhan TORLAK


        67 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 67 milyon 689 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 910'ar lira, 4 bilenler 701'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        KAHRAMAN KASAP
        İstanbul Bahçelievler'de evde televizyon izlerken arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan 18 yaşındaki Atakan Ateş, kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık lisesi mezunu Saliha Arslan adlı kadın kasap yaptı. Arslan, tamyon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürekli yaralıyı konuşturarak bilincinin açık kalmasını sağladı. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlı polis tarafından yakalandı.



            AŞK HAKKINDA
            Film gibi aşk hikayesi 6 yıl önce başladı. Milano'da güzel sanatlar alanında eğitim alan Francesca Guidi İspanya'nın Kanarya Adaları'nda antikacı Hakkı Demirkalp ile tanıştı. Ülkesini ve ailesini geride bırakan Francesca aşkı soluğu Kırşehir'de aldı. Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaflık yapmaya başladı. Francesca, Müslüman olup Zöhre ismini aldı. Demirkalp önümüzdeki ay düğün yapacaklarını açıkladı. "Dünyayı gezdim. Zöhre'den iyisini göremedim. Benimle dağda koyun güder, ot toplar, hayvanların doğumunu yaptırır. Benimle beraber mutlu olur, üzülürsem üzülür. Böyle bir sevgiyi nerede bulacağım?" ifadesini kullandı.



            GÖREV ZAMANI
            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlanacağını açıkladı. Geminin gideceği yeri, Başkan Erdoğan açıklayacağını belirten Dönmez, "6 milyar metreküplük doğalgazımız var. Tedarikçiler sevkiyat programlarına uyduğu müddetçe doğalgaz sıkıntımız olmayacak" dedi.



            DENİZDE KUM ONDA PARA
            Antalya'da turizm sektöründe çalışan Erhan Uludağ, pandemide işsiz kaldı. Konyaaltı Sahili'nde denize daldı. Dipteki metalleri toplayarak geri dönüşüme sattı. Her ay neredeyse küçük bir servet kazandı. Aylık kazancının 25-30 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Uludağ, "Geçen yıl denizden 25 ton çıkardım. Bu sezon ise 15 ton oldu. Hepsini bir deftere işliyorum. Aylık kazancım 25-30 bin lira arasında. Pandemi hayatımı değiştirdi. Hem tatil hem iş gibi bir şey oldu bizimki" ifadesini kullandı.



                AYNEN DEVAM!
                Gelecek Partisi'nin Deva'ya yaptığı "ittifak çağrısı" geri çevrildi. Buna, "Sizi adam yerine koyanda kabahat" diyerek tepki geldi. Davuroğlu da kavgayı iyice körükledi: Bizlerle beraber olmak rahatsız ettiyse altılı masada da beraberiz. Ego yapmayın...



                DİLAN TALİHSİZ!
                Elazığ'da Dr. S.B, sevgilisi Dilan Tali'nin önceki ilişkisini sorguladı. Ardından genç kıza saldırdı. Yaklaşık 2 saat boyunca tokatladı, sırtından bıçakladı. Sonra yorulup sızdı kaldı. Bunu fırsat bilen Tali, komşularına sığındı.

                YARIŞA YUNAN TACİZİ
                Yunan botu, Ege'deki açık deniz yat yarışmasında bir Türk teknesine tacizde bulundu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor?
                Haberler Yaşam Kendisinden ayrılmak isteyen ayrılmak isteyen sevgilisini göğsünden 3 el ateş edip katletti
                    SON DAKİKA