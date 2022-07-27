Kendisinden ayrılmak isteyen ayrılmak isteyen sevgilisini göğsünden 3 el ateş edip katletti

İstanbul Üsküdar'da kuaför Elif Güneş (32), zaman zaman sorunlar yaşadığı 5 yıllık sevgilisi Koray Gülbar ile ilişkisini bitirme kararı aldı. Ancak Gülbar, bu karara şiddetle karşı çıktı. Bir hafta önce Güneş'in kuaför salonuna geldi. Salonun önünde tartıştığı sevgilisini tokatlayarak ayrıldı. Geçen cumartesi de Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Genç kadın, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek kabul etti. Her ihtimale karşı da yanında bazı arkadaşlarını getirdi. Koray Gülbar, buluşma yerine geldiğinde, arkadaşlarına uzaklaşmalarını, yalnız konuşacağını söyledi. Elif Güneş, otomobilinde otururken Gülbar da araca bindi. Otomobilde konuşan ikili, yine tartışmaya başladı. Silahını çıkartan Koray G, Güneş'e 3 el ateş etti. Daha sonra da ağır yaralanan Güneş'i hastane önüne bırakarak kaçtı. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Yunus Emre KAVAK