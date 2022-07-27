Kendisinden ayrılmak isteyen ayrılmak isteyen sevgilisini göğsünden 3 el ateş edip katletti

İstanbul Üsküdar'da kuaför Elif Güneş (32), zaman zaman sorunlar yaşadığı 5 yıllık sevgilisi Koray Gülbar ile ilişkisini bitirme kararı aldı. Ancak Gülbar, bu karara şiddetle karşı çıktı. Bir hafta önce Güneş'in kuaför salonuna geldi. Salonun önünde tartıştığı sevgilisini tokatlayarak ayrıldı. Geçen cumartesi de Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Genç kadın, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek kabul etti. Her ihtimale karşı da yanında bazı arkadaşlarını getirdi. Koray Gülbar, buluşma yerine geldiğinde, arkadaşlarına uzaklaşmalarını, yalnız konuşacağını söyledi. Elif Güneş, otomobilinde otururken Gülbar da araca bindi. Otomobilde konuşan ikili, yine tartışmaya başladı. Silahını çıkartan Koray G, Güneş'e 3 el ateş etti. Daha sonra da ağır yaralanan Güneş'i hastane önüne bırakarak kaçtı. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Yunus Emre KAVAK
AHSEN
Bolu'da Semih Sert'in kullandığı otomobil, 4 gün önce tıra arkadan çarptı. Sert, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert (4) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sümeyra Sert, hayatını kaybetti. Hastanede yaşam savaşı veren Ahsen de anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KADIN ŞOFÖRE YUMRUK
İzmir'de belediye otobüsünde görevli kadın şoför B.A, yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak harici yolcu alamayacağını belirtti. Otobüsteki yolcu G.Y, şoförden yolcuları almasını istedi. B.A'nın itirazı üzerine şoför koruma kapısını kıran G.Y. şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. gözünden ve kolundan yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Ceyhan TORLAK