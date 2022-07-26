Bekçiye yumruk atan şahıs tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde çıkan kavgada silahlı saldırgan 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden firar etmişti. Kavgaya tutuşan iki aile orada görevli polis ve bekçiler tarafından ayrılmak istendi. Bu sırada biber gazını çıkartıp sıkmak isteyen bir bekçiye kargaşa sırasında bir vatandaş yumrukla saldırmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi bugün adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından bekçiye yumrukla saldıran ve silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Davutlar Mahallesi Eren Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. ve M.S. arasında henüz belli olmayan bir nedenle tartışma yaşandı.