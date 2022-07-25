Mersin'de bir hastanede mide bulandıran olay! Doktor sedyede yatan hastasına tecavüz etmiş!

Mersin'de 17 Ağustos 2021'de Genel Cerrahi Uzmanı Doktor T.H., H.T.'ye kıl dönmesi ameliyatı yaptı. H.T., bir gün sonra pansuman için yeniden hastaneye gitti. Doktorun odasına giren H.T. pansuman için sedyeye yüzüstü uzandı. H.T.'nin iddiasına göre, bu sırada doktor T.H. cinsel saldırıda bulundu. H.T.'nin şikayeti ile gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası doktor, ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.
10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelendi. Doktorun iç çamaşırında H.T.'ye ait DNA bulundu. Deliller ışığında doktor T.H. hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Doktor hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
YETERLİ ŞÜPHE VE DELİL OLUŞTU
İddianamede; 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamında doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.