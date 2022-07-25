Mersin'de bir hastanede mide bulandıran olay! Doktor sedyede yatan hastasına tecavüz etmiş!

YETERLİ ŞÜPHE VE DELİL OLUŞTU

İddianamede; 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamında doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.