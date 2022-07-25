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    • Yaşam
    • 25.07.2022 16:42
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    • 25.07.2022 16:44
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    Mersin'de bir hastanede mide bulandıran olay! Doktor sedyede yatan hastasına tecavüz etmiş!

    Mersin'de hastanede mide bulandıran bir olay yaşandı. Ameliyat yaptığı 24 yaşındaki H.T. adlı kadına pansuman sırasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 42 yaşındaki doktor T.H.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık, cezası onanırsa cezaevine girecek.

    Mide bulandıran olay! Doktor sedyede yatan hastasına...

    Mersin'de 17 Ağustos 2021'de Genel Cerrahi Uzmanı Doktor T.H., H.T.'ye kıl dönmesi ameliyatı yaptı. H.T., bir gün sonra pansuman için yeniden hastaneye gitti. Doktorun odasına giren H.T. pansuman için sedyeye yüzüstü uzandı. H.T.'nin iddiasına göre, bu sırada doktor T.H. cinsel saldırıda bulundu. H.T.'nin şikayeti ile gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası doktor, ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

    10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
    Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelendi. Doktorun iç çamaşırında H.T.'ye ait DNA bulundu. Deliller ışığında doktor T.H. hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Doktor hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

    YETERLİ ŞÜPHE VE DELİL OLUŞTU
    İddianamede; 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamında doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.

        MAHKEME İNDİRİM UYGULADI
        Davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz sanık doktor ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, şikayetçi H.T. duruşmaya katılmadı. Mütalaasını veren savcı, sanık doktorun 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçundan' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık doktora 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

        Suçun 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi' nedeniyle de ceza, 7 yıl 6 aya yükseltildi. Ancak mahkeme, sanığın geçmişi ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak indirime gitti. Ceza, 6 yıl 3 aya düşürüldü. Kararın onanması halinde ise doktor T.H., cezaevine girecek.
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