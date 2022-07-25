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    • Yaşam
    • 26.07.2022 06:21
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    • 26.07.2022 06:25
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    Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

    Son dakika haberi! Bursa'da, tartıştığı kız arkadaşı Songül E.’ye (34) kurşun yağdırarak kaçan şüpheli polis merkezine teslim oldu. Bacağından vurulan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tartıştığı kız arkadaşına kurşun yağdırdı

    Olay, saat 3.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi, Kamil sokakta meydana geldi.

    Songül E. erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.'ye kurşun yağdırdı.

    Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Songül E. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Songül E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Haberler Yaşam Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı
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