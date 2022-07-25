Bursa'da tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, saat 3.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi, Kamil sokakta meydana geldi.
Songül E. erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.'ye kurşun yağdırdı.
Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.