Tur otobüsü altında kaçmaya çalışan göçmenler çığlık atarak kurtuldu

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Göçmenlerin, bulundukları yerdeki sıcaktan vücutlarında yanıklar oluştuğu görüldü. Kaçak göçmenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili otobüs sürücüsü polis tarafından ifadesi için gözaltına alındı.

OTOBÜSÜN ALTINDAN 1 KADIN 1 ERKEK GÖÇMEN ÇIKTI

Görgü tanıklarından Tamer Mandacı, "Buraya otobüs park etti, sesler gelince şoför tekrar hareket edince otobüsün altından tekrar sesler geldi. Bunun üzerine otobüs tekrar hareket etti, biz de sesleri duyunca 'hop hop' diye seslendik ve otobüs durdu. Otobüsün altından 1 kadın 1 erkek göçmen çıktı. Çok şaşırdık"dedi.