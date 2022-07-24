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    • Yaşam
    • 24.07.2022 17:31
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    • 24.07.2022 17:31
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    Tur otobüsü altında kaçmaya çalışan göçmenler çığlık atarak kurtuldu

    Edirne'de Bosna Hersek'ten Türkiye'ye turist taşıyan tur otobüsünün motor ile dingili arasına saklanan, sıcaktan vücutları yanan 1'i kadın 2 kaçak göçmen yardım çığlığı atarak kurtuldu. Otobüsün altından güçlükle çıkarılan kaçak göçmenler tedavileri için hastaneye sevk edildi.

    Yanarak ölmekten çığlık atarak kurtuldular

    Edirne'de bir yolcu otobüsünün motor kısmında saklanan 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.

    OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ
    Bosna Hersek'ten İstanbul ve Edirne'ye turist taşıyan otobüs, dönüş yolunda Edirne'ye geldiğinde durdu. Burada tarihi yerleri gezen turistler, Selimiye Camisi önünde ülkelerine dönmek için otobüse bindi ve araç kentten çıkış için hareket etti.

    Kısa süre sonra otobüs Kıyık Caddesi'ne geldiği sırada, otobüsün altından çığlık sesleri geldi. Yolcuların sesleri duymasının ardından uyarılan şoför otobüsü durdurdu.

    KAÇAKLAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI
    Otobüsün şoförü yaptığı kontrolde, motor ve dingil arasına saklanmış 2 kaçak göçmeni fark etti, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler yaralı kadın ve diğer erkek göçmeni sıkıştıkları yerden çıkardı.

    VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
    Göçmenlerin, bulundukları yerdeki sıcaktan vücutlarında yanıklar oluştuğu görüldü. Kaçak göçmenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili otobüs sürücüsü polis tarafından ifadesi için gözaltına alındı.

    OTOBÜSÜN ALTINDAN 1 KADIN 1 ERKEK GÖÇMEN ÇIKTI
    Görgü tanıklarından Tamer Mandacı, "Buraya otobüs park etti, sesler gelince şoför tekrar hareket edince otobüsün altından tekrar sesler geldi. Bunun üzerine otobüs tekrar hareket etti, biz de sesleri duyunca 'hop hop' diye seslendik ve otobüs durdu. Otobüsün altından 1 kadın 1 erkek göçmen çıktı. Çok şaşırdık"dedi.
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        Haberler Yaşam Tur otobüsü altında kaçmaya çalışan göçmenler çığlık atarak kurtuldu
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