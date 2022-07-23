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    • Yaşam
    • 23.07.2022 08:37
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    • 23.07.2022 08:38
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    Sivas'ta feci kaza: Sürücü öldü eşi ve kızı yaralandı

    Son dakika haberleri... Sivas'ta ölümlü trafik kazası yaşandı. Otomobil ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, ölen sürücünün eşi ve kızı ağır yaralandı.

    Feci kaza

    Sivas'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

    O.T. (34) idaresindeki 35 MGT 58 plakalı otomobil ile M.G. (25) yönetimindeki 58 ADF 045 plakalı cip, Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ ÖLDÜ EŞİ VE KIZI YARALANDI
    Kazada otomobil sürücüsü O.T. hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ü.G.T. (26) ile kızı F.Z.T. (5) ağır yaralandı.

    Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı anne ve kızın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

    Öte yandan, kaza yerinden kaçan cip sürücüsü M.G'nin polis ekiplerince aranmasına devam ediliyor.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta feci kaza: Sürücü öldü eşi ve kızı yaralandı
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