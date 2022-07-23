'7 Güzel Adam'dan biri olan Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir ay önce vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Rasim Özdenören'in tedavisi sürürken sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı.
RASİM ÖZDENÖREN HAYATINI KAYBETTİ
Özdeneren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
"Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören, yarın toprağa verilecek.
Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
Başkan Erdoğan Rasim Özden Ören'in vefatının ardından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, "Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
"7 GÜZEL ADAM BİR İMGEDİR"
Rasim Özdenören geçtiğimiz aylarda Vav TV'ye röportaj vermişti. Yedi Güzel Adam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve Yedi Güzel Adam'ın Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitabının ismi olduğunu belirten Rasim Özdenören, Yedi Güzel Adam'ın sadece bir imge olduğunun altını çizdi.
Rasim Özdenören o röportajında şunları söyledi:
"Toplumda Yedi Güzel Adam diye bir karakter resmetmeye çalışanlar şunun farkına varmalı... Yedi Güzel Adam, Cahit Zarifoğlu'nun bir şiir kitabının adı. Orada da yedi güzel adam diye yedi ayrı kişi anlatılmıyor. Biz, bu yedi güzel adam muhabbeti çıkmadan önce Cahid'in yedi güzel adam şiiriyle ilgili yazdığımda saymak istedim bazen dörtle kayıtlı kalıyorsun... Dört kişiyi anlattığını... Birisi Hz. Musa, Hz. Ebubekir, Hz Muhammed (SAV)... Böyle dört kişiye kadar çıkabiliyor."
Sultan Abdulhamit'in örneğin konu edinilebileceğini belirten Rasim Özdenören, "Yedi Güzel Adam sayı hesabıyla yedi kişi değil bizim masal dünyamızda üçler, yediler, kırklar diye anılan topluluklar var. Yedi Güzel Adam diye bir şey yok... Cahit Zarifoğlu'nun şiirinden alınmış fakat o şiirinde çok farkında olmayan kişiler, yedi güzel adam deyince yedi isim sayılmaya çalışılıyor. Yedi Güzel Adam bir imgedir." ifadelerini kullandı.