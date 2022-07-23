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    • Yaşam
    • 23.07.2022 11:18
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    • 23.07.2022 12:39
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    '7 Güzel Adam'dan Rasim Özdenören hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

    '7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören hayatını kaybetti. Rasim Özdenören'in, yakın zamanda koronavirüs geçirdiği ve KOAH hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. İşte Özdendören'in cenaze programı...

    takvim.com.tr
    Rasim Özdenören hayatını kaybetti

    '7 Güzel Adam'dan biri olan Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, hayatını kaybetti.

    Yaklaşık bir ay önce vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Rasim Özdenören'in tedavisi sürürken sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı.

    RASİM ÖZDENÖREN HAYATINI KAYBETTİ
    Özdeneren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
    "Çok Sesli Bir Ölüm"    , "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören, yarın toprağa verilecek.

    Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
    Başkan Erdoğan Rasim Özden Ören'in vefatının ardından bir mesaj paylaştı.

    Erdoğan, "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, "Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    "7 GÜZEL ADAM BİR İMGEDİR"
    Rasim Özdenören geçtiğimiz aylarda Vav TV'ye röportaj vermişti. Yedi Güzel Adam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve Yedi Güzel Adam'ın Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitabının ismi olduğunu belirten Rasim Özdenören, Yedi Güzel Adam'ın sadece bir imge olduğunun altını çizdi.

    Rasim Özdenören o röportajında şunları söyledi:

    "Toplumda Yedi Güzel Adam diye bir karakter resmetmeye çalışanlar şunun farkına varmalı... Yedi Güzel Adam, Cahit Zarifoğlu'nun bir şiir kitabının adı. Orada da yedi güzel adam diye yedi ayrı kişi anlatılmıyor. Biz, bu yedi güzel adam muhabbeti çıkmadan önce Cahid'in yedi güzel adam şiiriyle ilgili yazdığımda saymak istedim bazen dörtle kayıtlı kalıyorsun... Dört kişiyi anlattığını... Birisi Hz. Musa, Hz. Ebubekir, Hz Muhammed (SAV)... Böyle dört kişiye kadar çıkabiliyor."

    Sultan Abdulhamit'in örneğin konu edinilebileceğini belirten Rasim Özdenören, "Yedi Güzel Adam sayı hesabıyla yedi kişi değil bizim masal dünyamızda üçler, yediler, kırklar diye anılan topluluklar var. Yedi Güzel Adam diye bir şey yok... Cahit Zarifoğlu'nun şiirinden alınmış fakat o şiirinde çok farkında olmayan kişiler, yedi güzel adam deyince yedi isim sayılmaya çalışılıyor. Yedi Güzel Adam bir imgedir." ifadelerini kullandı.

        7 GÜZEL ADAM
        "7 Güzel Adam"         olarak bilinen Türk edebiyatının ustaları şu şekilde;

        "Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören"

        GÜL YETİŞTİREN ADAM
        Rasim Özdenören'in en bilinen eseri Gül Yetiştiren Adam romanıdır.

        Gül Yetiştiren Adam'dan bazı alıntılar;

        "İçinizdeki İslam'ı gösterin. Çünkü İslam sizin üzerinizde görünmek ister. İman gizlidir, İslam açık. İman kalptedir, İslam zahirde."

        "Bizi aldatanlara karşı bir şeyler yapmamız gerekirdi, yapamadık. Bilmem, belki de bunun utancına katlanamadım, onun için eve kapandım."

        "Gününü değerlendirmeye bakacaksın.. günün nasıl değerlenir, bak anlatayım: şimdi ömrünü bitmiş say, ömrün bitmiş de sen yalvarmış, yakarmışsın, sana göz yaşların için cabadan bir gün daha vermişler.. işte şu anda da o bir tek son günün içinde bulunuyorsun.. işte o son günde ne yapacaksan, her gün onu yapacaksın."

        "Biz hüzün peygamberinin ümmetiyiz. Ağlayabilenler ağlar, ağlayamayanlar ağlar gibi yapar."

        YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
        Eşi Ayşe Özdenören ailece üzgün olduklarını söyleyerek "Kurban Bayramı'nda Rasim bey, Kovid'e yakalandı. İyileşti, hastaneden çıkacağız derken KOAH hastalığının da etkisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ben de şu an Kovid'im. Bir an önce sağlığına kavuşması ve yoğun bakımdan çıkması için dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Rasim bey kronik KOAH hastasıydı, hastalığı nüksetti" ifadelerini kullandı.

        82 yaşındaki Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.

        RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?
        Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydı.

        Çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.

        1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören, 1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

        1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

            1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü.

            2004'te ise emekliye ayrıldı.

            ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI
            Özdenören'in yazdığı hikayeler birçok filme uyarlandı. Bunun akabinde, film yarışmalarında jüri özel ödül sahibi oldu. Başarılı yazar Rasim Özdenören başarılarından ötürü çok sayıda ödüle layık görüldü. İşte onlardan bazıları:

            1979 - Türkiye Milli Kültür Vakfı Fikir Alanında Jüri özel Ödülü

            1984 - Türk Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü

            1987 - Türk Yazarlar Birliği Deneme Ödülü

            2015 - T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

            2016 - Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü

            RASİM ÖZDENÖREN ESERLERİ
            Özdenören'e ait kitaplar şunlardır:

            1967 - Hastalar ve Işıklar (Öykü)

            1967 - Destanlar ve Işıklar (Deneme)

            1973 - Çözülme (Öykü)

            1977 - Çok Sesli Bir Ölüm (Öykü)

            1977 - Çarpılmışlar (Öykü)

            1977 - İki Dünya (Deneme)

            1979 - Gül Yetiştiren Adam (Öykü)

            1983 - Denize Açılan Kapı (Öykü)

            1985 - Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (Deneme)

            1985 - Yaşadığımız Günler (Deneme)

            1986 - Ruhun Malzemeleri (Deneme)

            1987 - Çapraz İlişkiler-Dış Politika Yazıları (Deneme)

            1987 - Kafa Karıştıran Kelimeler (Deneme)

            1987 - Yeniden İnanmak (Deneme)

            1987 - Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı (Deneme)

            1988 - Müslümanca Yaşamak (Deneme)

            1988 - Red Yazıları (Deneme)

            1996 - Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (Deneme)

            1997 - Acemi Yolcu (Deneme)

            1997 - Ben ve Hayat ve Ölüm (Deneme)

            1997 - İpin Ucu (Deneme)

            1998 - Kent İlişkileri (Deneme)

            1999 - Kuyu (Öykü)

            1999 - Köpekçe Düşünceler (Deneme)

            1999 - Yüzler (Deneme)

            2000 - Hışırtı (Öykü)

            2000 - Ansızın Yola Çıkmak (Öykü)

            2000 - Eşikte Duran İnsan (Deneme)

            2002 - Yazı, İmge ve Gerçeklik (Deneme)

            2002 - Toz (Öykü)

            2003 - Aşkın Diyalektiği (Deneme)

            2004 - Düşünsel Duruş (Deneme)

            2009 - İmkansız Öyküler (Öykü)

            Özdenören'in çevirisine imza attığı bazı eserler ise şöyle:

            1964 - Hayvan Çiftliği (George Orwel)

            1967 - İslam‟da Devlet Nizamı, Hukuk (Mevdudi)

            1967 - İslam Devletinde Mali Yapı Ekonomi (S. A. Sıddıki)
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