"7 GÜZEL ADAM BİR İMGEDİR"

Rasim Özdenören geçtiğimiz aylarda Vav TV'ye röportaj vermişti. Yedi Güzel Adam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve Yedi Güzel Adam'ın Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitabının ismi olduğunu belirten Rasim Özdenören, Yedi Güzel Adam'ın sadece bir imge olduğunun altını çizdi.

Rasim Özdenören o röportajında şunları söyledi:

"Toplumda Yedi Güzel Adam diye bir karakter resmetmeye çalışanlar şunun farkına varmalı... Yedi Güzel Adam, Cahit Zarifoğlu'nun bir şiir kitabının adı. Orada da yedi güzel adam diye yedi ayrı kişi anlatılmıyor. Biz, bu yedi güzel adam muhabbeti çıkmadan önce Cahid'in yedi güzel adam şiiriyle ilgili yazdığımda saymak istedim bazen dörtle kayıtlı kalıyorsun... Dört kişiyi anlattığını... Birisi Hz. Musa, Hz. Ebubekir, Hz Muhammed (SAV)... Böyle dört kişiye kadar çıkabiliyor."

Sultan Abdulhamit'in örneğin konu edinilebileceğini belirten Rasim Özdenören, "Yedi Güzel Adam sayı hesabıyla yedi kişi değil bizim masal dünyamızda üçler, yediler, kırklar diye anılan topluluklar var. Yedi Güzel Adam diye bir şey yok... Cahit Zarifoğlu'nun şiirinden alınmış fakat o şiirinde çok farkında olmayan kişiler, yedi güzel adam deyince yedi isim sayılmaya çalışılıyor. Yedi Güzel Adam bir imgedir." ifadelerini kullandı.