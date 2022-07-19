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    • Yaşam
    • 19.07.2022 20:31
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    • 19.07.2022 20:37
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    "Ünlülerin psikoloğu" sahtekar çıktı! Diplomasız tedavi izin belgesiz klinik

    Muğla'da "ünlülerin psikoloğu" olarak tanınan D.T.'nin klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak seans verdiği ortaya çıktı. Lise mezunu sahtekar psikoloğun kliniği mühürlendi.

    Ünlülerin psikoloğu sahtekar çıktı

    Muğla'da, 'ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen lise mezunu D.T.'nin (48), klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.T.'nin kliniği mühürlendi.



    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı.

    Jandarma, saat 16.00 sıralarında D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi. Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

        Ünlülerin psikoloğu olarak bilinen D.T., gözaltına alındı. D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evli, 2 çocuk annesi D.T.'nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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