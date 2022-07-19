"Ünlülerin psikoloğu" sahtekar çıktı! Diplomasız tedavi izin belgesiz klinik

Muğla'da, 'ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen lise mezunu D.T.'nin (48), klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.T.'nin kliniği mühürlendi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı.
Jandarma, saat 16.00 sıralarında D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi. Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi.