"Ünlülerin psikoloğu" sahtekar çıktı! Diplomasız tedavi izin belgesiz klinik

Muğla'da, 'ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen lise mezunu D.T.'nin (48), klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.T.'nin kliniği mühürlendi.