'Ses bombası yapımı' videosu izleyip, evde denedi: 2 gözünden yaralandı

Ailesinin olayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırılan M.E.Ç., göz polikliniğinde tedaviye alındı. Görme kaybı riski bulunan çocuk, iki gözünden de operasyon geçirdi. Taburcu edilen M.E.Ç.'nin tedavisi evinde sürüyor.

BÜYÜK BİR KORKU VE ACI YAŞADIM

Sosyal medyada videolar izlediğini belirten M.E.Ç., "Karşıma 'bomba yapımı' videosu çıktı. Ben de merak ettim ve izledim. Malzemeleri evde buldum, yaptım. Temizlik malzemeleri de koymuştum. Şişe bir anda şişti sonra patladı. Elimden fırlattım ama bir an gözüme geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Büyük bir korku ve acı yaşadım" dedi.