Sarıyer Kısırkaya sahilinde ceset bulundu!

İstanbul Sarıyer'de sahilde ceset bulundu.



Kısırkaya sahilinde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Genç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.