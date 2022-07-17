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    • Yaşam
    • 17.07.2022 11:08
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    • 17.07.2022 11:08
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    Eşinin tutuklandığını öğrenen kadın eline ne geçtiyse pencereden attı

    Şişli’de şiddet gördüğü eşi cezaevine giren kadın, sinir krizi geçirdi. Eline geçen eşyaları sokağa fırlatan kadın, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kadının, çocuklarıyla ortada kaldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

    İHA
    Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı

    Şişli'de eşi bir süre önce cezaevine giren ve çocuklarıyla ortada kalan bir kadın sinir krizi geçirince ortalık karıştı. Kadın evinde bulunan eşyalarını güpegündüz pencereden aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olay kameralara yansırken, kadın polis tarafından emniyete götürüldü.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    Geçtiğimiz pazar günü polis ekipleri tarafından bir cinayet olayına karıştığı iddiasıyla yere yatırılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddet gördüğü eşinin cezaevine girdiğini öğrenen ve çocuklarıyla ortada kalan kadın ise sinir krizi geçirdi.

    Ne yaptığını bilmeyen kadın evinde bulduğu tabak, çanak, bardak ve benzeri eşyalarını camdan aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olayda, cadde adeta savaş alanına döndü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    SERBEST BIRAKILDI
    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadını sakinleştirdikten sonra polis otosuyla emniyete götürdü. Emniyette ifadesi aldıktan sonra serbest bırakılan kadının, eşi cezaevine girdiği için çocuklarıyla bir başına kaldığını ve bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

    ÇOCUĞA ŞİDDET
    Olayı gerçekleştirdiği esnada ise iki kız çocuğundan birini de tokatladığı iddia edilen kadın evine döndü. Çocukların ise amcaları tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Eşinin tutuklandığını öğrenen kadın eline ne geçtiyse pencereden attı
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