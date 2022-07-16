Nişanda "halay" kavgasında kan aktı: 4 kişi bıçaklandı





"BACAĞIMDAN 3 DEFA BIÇAKLANDIM"

Bayram Peler ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Olay sırasında kız kardeşim ve damat ile halay çekiyordum. Bu sırada kuzenim ve erkek tarafından bir kişi 'Halayı yavaş çek' denmesi üzerine kavga etmeye başladılar. Bende araya girdim ve bacağımdan 3 defa bıçaklandım. Arkamı döndüğümde bayılmıştım. Beni damat hastaneye götürdü. Arkamdan da 4 kişi yaralanmış" diye konuştu.



"İNŞALLAH BARIŞ SAĞLANACAK"

Aileler arası barışın olmasını istediğini söyleyen Peler, "2 tarafa da çağrım barıştır. Biz barıştan yanayız. Kardeşimizin en mutlu günü kana bulandı. Keşke olmasaydı. Her 2 tarafında barışmasını isteriz. Ben hastanede sedyedeyken de saldırı devam etti. Her şeye rağmen büyüklerimiz araya girdi. İnşallah barış sağlanacak. Bir kişinin yaptığı eylem hepimize mal oldu" ifadelerini kullandı.

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