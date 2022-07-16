Çekmeköy'de feci kaza! Yaşlı sürücü iki kadını ezdi

Çekmeköy'de sağa dönüş yapmak isteyen sürücü Hüseyin Özcan Başeğmezler (73), hızla kaldırıma çıkarak gelin ve kayınvalidesini ezdi.
HAKİMİYETİ KAYBETTİ 2 KADINI EZDİ
Kaza, Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Özcan Başeğmezler yönetimdeki 34 HB 2077 plakalı otomobiliyle ışıklardan sağa döndüğünde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Otomobil bir işyerinin girişine çarparak durdu.
Feci kazada kayınvalidesiyle yürüyen 41 yaşındaki Nevrişan Bilen olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Nuriye Bilen ise kazayı hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.