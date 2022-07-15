Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan'la şoförünün öldürülmesiyle ilgili korkunç iddialar

Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki hayvan çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, önceki gün kahya Murat Gülme tarafından bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Eğitim camiası yasa boğuldu. Gece yarısı Arıkan'ın 62, şoförü Eker'in 38 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Jandarma, katil Uf. A.'yı İstanbul Etiler'de yakaladı. Gözaltına alınan A.'nın Tokatspor kulübü başkanı ve eğitimci olduğu iddia edildi. Gelibolu'ya götürülen katil, suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan Arıkan'ın yakınlarının tüm ısrarına rağmen çiftlikteki kamera sistemlerini "Bu köy çok sakin, bu köyde bir suç olmaz" diyerek çalıştırmadığı belirlendi. Ümit Erkan DEMİRCAN

BENİ BIÇAKLADILAR

U. A., olay sabahı paylaştığı videoda şunları söyledi: Olay tezgahtır. 18 Ekim 2021'de Arıkan ve çetesi tarafından bıçaklandım. Korkutmak için 5-6 milyon ödemişler. 5 yıl ceza aldılar. Şikayetimi geri çekmem için alacağımı vereceklerini söylediler.

Arıkan, şoförü Şerif Eker ile birlikte 30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftliğe bayramdan bir gün önce gitmişti.

Tüm işlerini oğluna devreden Nazmi Arıkan, 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine hayvan çiftliği kurmuştu. Zamanının büyük bir kısmını burada geçiriyordu.