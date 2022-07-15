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    İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'den acı haber

    Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mete, 2007'de İskece Müftüsü seçilmişti. Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet vermişti.

    İskeçe Müftüsü’nden acı haber

    Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi.

    Başkan Tayyip Erdoğan, Ahmet Mete'nin vefatı dolayısıyla eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, Ahmet Mete'nin yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirtti. Merhum Ahmet Mete'nin her zaman hayırla ve duayla anılacağını ifade etti. 1965 yılında İskeçe'ye bağlı Yassıören Köyünde dünyaya gelen müftü Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirmişti.

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