Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.07.2022 15:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 15:15
    ABONE OL

    Gaz yüklü tır köprüye sıkıştı! İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

    İstanbul'da içerisinde gaz yüklü olan bir tır, köprüye sıkıştı. Gaz yüklü tır 1,5 saat süren bir çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çalışmalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

    Gaz yüklü tır köprüye sıkıştı! Facianın eşiğinden dönüldü

    Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü tır, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.

    Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı tır köprünün altına sıkıştı.

    Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

    Ekipler, ön tarafı sıkışan tırın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.

    Geri manevra yapan tır, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye aşkına
    Haberler Yaşam Gaz yüklü tır köprüye sıkıştı! İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü
        SON DAKİKA