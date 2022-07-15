Diş hekimi Atalay Gençel meslektaşı tarafından saldırıya uğradı (Yaşam haberleri)

Gaziantep'te özel bir klinikte çalışan diş hekimi Atalay Gençel (34), önceki gece tedavi için gelen M.G.B. isimli hastanın dişini çektikten sonra taburcu etti. Daha sonra M.B.G. isimli hasta, daha önce tedavi olduğu diş hekimi Onur B.'nin kliniği hakkında olumsuz yorum yaptı. Yorumu gören Onur B, hastasını tedavi eden meslektaşı Atalay Gençel'i önce tehdit etti sonra da evinin önünde saldırdı. Yerde sürüklenen diş hekiminin dudağı patladı. Kafasına dikiş atıldı. Gözü morardı. Diş hekimi, saldırgan meslektaşı hakkında şikayetçi oldu.

NEREDESİN EMİNE!

Samsun Çarşamba'da otizmli Emine Ayhan (10), 7 Temmuz akşamı kayıplara karıştı. Gözü yaşlı ailesi, kayıp ihbarına bulundu. İlçe genelinde arama çalışması başlattı. Yeşilırmak kenarında önceki gün küçük kıza ait tişört bulundu. Bunun üzerine dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taramaya başladı.

KANTA!

Nevşehir'de bir kişi, komşusunun ayakkabı dolabının üzerine çantasını koymasına sinirlendi. Fethi Özdemir, eşi ve çocuklarını acımasızca yumrukladı. Özdemir'in kulak memesini kopardı. Kafasına 6 dikiş atılan talihsiz adam, "Can güvenliğimiz yok" dedi.

DEHŞETE DÖNDÜ

Ankara'da yaşayan Mustafa Şeref Salman, eşi Döndü Salman ile Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Isparta'daki yakınlarının yanına geldi. Tartışan çift, kavga etmeye başladı. Kızgın koca, eşini döverek öldürdü. Ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti. Sinir krizi geçiren anne Fadime Salman, oğlu ile gelini arasında hiçbir sıkıntının olmadığını kaydetti. Erdoğan ÖZTÜRK

GİZLİ RESİM

Van Gogh'a ait resim X-ray taramasına alındı. Sanatçının tabloya gizlediği bir otoportre ortaya çıkarıldı.

ÜST GEÇİTTE SKANDAL

İstanbul Maltepe'de B.Ç. (26), bir hafta önce kıyafetlerini aniden çıkarttı. Üst geçitten geçen 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kadına saldırdı. Üstüne atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan B.Ç, kadının çığlık atması sonucu kaçtı. Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan sapık, kadını beğendiğini belirterek, "Amacım kendisine tecavüz etmekti. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım. Pişmanım" dedi.

57 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 57 milyon 131 bin lira devretti. 5 bilenler 19 bin 517'şer lira, 4 bilenler 697'şer lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

HASTANELERDE X-RAY DÖNEMİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla verdiği talimat doğrultusunda 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı. Koca, "Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.

İTALYA'DA HÜKÜMET KRİZİ

İtalya Başbakanı Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu. Ancak Mattarella, istifayı reddetti.