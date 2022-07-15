Datça’daki yangın gece görüş helikopterleriyle kontrol altına alındı

Muğla Datça'ya bağlı Mesudiye mahallesinde yangın çıktı. 14 dakikada ilk müdahale yapıldı. Ancak alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Evler boşaltıldı. Gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.

Alevler 24 saat içinde kontrol altına alındı. Dün öğle saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangının trafodan kaynaklandığını vurguladı. Kirişçi, "Speküle edildiği için bir noktanın altını çizmek isterim. Gece görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirdi" dedi.