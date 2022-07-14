Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.07.2022 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2022 12:57
    ABONE OL

    Sünnet düğününde kalbinden vurulup ölen Beste Koçak'ın katili olan maganda tutuklandı

    Amasya'da sünnet düğününde ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Beste Koçak'ın (19) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Aba (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    DHA
    Beste’yi öldüren maganda tutuklandı

    Olay, önceki akşam merkeze bağlı Tatar köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı.

    Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi ile yaralanan Koçak, gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ameliyata alınan Koçak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.

        Jandarma ekipleri rastgele ateş ettiği sırada tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen Selahattin Aba'yı olayla ilgili gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lıyı patlatacak çıkış!
        Haberler Yaşam Sünnet düğününde kalbinden vurulup ölen Beste Koçak'ın katili olan maganda tutuklandı
            SON DAKİKA