Maltepe'de akılalmaz sapıklık! Üst geçitte soyunup kadına saldırdı

'AMACIM KENDİSİNE TECAVÜZ ETMEKTİ'

Bahaddin Ç.'nin emniyetteki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi'ne gezmeye gittiğini, üst geçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, "Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkarttım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti" dediği öğrenildi.