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    • Yaşam
    • 14.07.2022 09:39
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    • 14.07.2022 09:50
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    Isparta'da kan donduran olay! Döve döve karısını öldürdü sonra kendisini astı

    Isparta'da duyanların kanını donduran bir olay yaşandı. Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Mustafa Şeref Salman, tartıştığı eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdükten sonra kendini astı.

    Karısını döve döve öldürdü!

    Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Mustafa Şeref Salman, tartıştığı eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdükten sonra intihar etti.

    EŞİNİ DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ
    Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güreşyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra evin bodrum katına inerek kendini astı.

    BODRUM KATTA ASILI BULUNDU
    Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu.

    İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Isparta'da kan donduran olay! Döve döve karısını öldürdü sonra kendisini astı
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