Isparta'da kan donduran olay! Döve döve karısını öldürdü sonra kendisini astı

Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman'dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.

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