Ünal Pala ve Evrim Pala'nın kazasındaki korkunç detay! Camlı bölgeye kafalarını...

Muğla Bodrum'da geçen pazar işadamı Ünal Pala'nın (52) kullandığı, içinde eşi Evrim Pala (47) ve çocukları Mina Pala'nın (12) da bulunduğu sürat teknesi, kayalıklara çarptı. Pala çifti, hayatını kaybetti. Denize düşen Mina ise 150 metre yüzerek kurtuldu. Hafif yaralanan küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürat teknesinin hızının kaza anında 70-80 kilometre hızda olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu can verdiği tespit edildi. Pala çiftinin cenazeleri dün hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. İkili İzmir Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kahramankazan ilçesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
KISKANÇLIK KATLİAMI
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Tugay Turgut, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep ile tartıştı. Kıskançlık krizi bahanesine sarılan koca, önce evlerinde kalan kayınvalidesi Nedime Dinçer'i öldürdü. Saldırgan, polislerden birini balkondan ateş açarak yaraladı. Zeynep Turgut, kocasının şiddetini video çekerek KADES'e ihbarda bulundu. Bunun üzerine Turgut, eşini 4 yaşındaki kızlarının gözü önünde katletti. Cani, tutuklandı.
AKIL ALMAZ PLAN!
Fatma Yiğit, eşinden gizli ilişki yaşadığı Ferhat Demir'i hayatan kopardı. Demir'in planla sahte hesap açıp, kadının kocasıyla yazıştığı ortaya çıktı. Şanlıurfa'da aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Fatma Yiğit, tutuklandı. Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Demir, sosyal medyada tanıştığı 3 çocuk annesi Fatma Yiğit'le birlikte olmak istedi. Genç kadın, önce evli olduğunu, bunun olamayacağını söyledi. Bir plan yapan Demir, sahte hesap açıp, kendisini kadın gibi tanıtıp Fatma Yiğit'in kocasıyla mesajlaştı. Daha sonra Yiğit'e "Bak kocan seni aldatıyor" dedi. Aldatıldığını düşünen kadın da, Demir ile aşk yaşamaya başladı. Cinayetten sonra tutuklanan kadın, "Namusumu temizledim" diye konuştu. (Mehmet YILDIRIM)