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    Ünal Pala ve Evrim Pala'nın kazasındaki korkunç detay! Camlı bölgeye kafalarını...

    İşadamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala, tekne kazasında can verdi. Çiftin camlı bölgeye başlarını çarparak yaşamını yitirdiği belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Faciayla baş başa

    Muğla Bodrum'da geçen pazar işadamı Ünal Pala'nın (52) kullandığı, içinde eşi Evrim Pala (47) ve çocukları Mina Pala'nın (12) da bulunduğu sürat teknesi, kayalıklara çarptı. Pala çifti, hayatını kaybetti. Denize düşen Mina ise 150 metre yüzerek kurtuldu. Hafif yaralanan küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürat teknesinin hızının kaza anında 70-80 kilometre hızda olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu can verdiği tespit edildi. Pala çiftinin cenazeleri dün hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. İkili İzmir Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kahramankazan ilçesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



    KISKANÇLIK KATLİAMI
    İstanbul Gaziosmanpaşa'da Tugay Turgut, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep ile tartıştı. Kıskançlık krizi bahanesine sarılan koca, önce evlerinde kalan kayınvalidesi Nedime Dinçer'i öldürdü. Saldırgan, polislerden birini balkondan ateş açarak yaraladı. Zeynep Turgut, kocasının şiddetini video çekerek KADES'e ihbarda bulundu. Bunun üzerine Turgut, eşini 4 yaşındaki kızlarının gözü önünde katletti. Cani, tutuklandı.



    AKIL ALMAZ PLAN!
    Fatma Yiğit, eşinden gizli ilişki yaşadığı Ferhat Demir'i hayatan kopardı. Demir'in planla sahte hesap açıp, kadının kocasıyla yazıştığı ortaya çıktı. Şanlıurfa'da aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Fatma Yiğit, tutuklandı. Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Demir, sosyal medyada tanıştığı 3 çocuk annesi Fatma Yiğit'le birlikte olmak istedi. Genç kadın, önce evli olduğunu, bunun olamayacağını söyledi. Bir plan yapan Demir, sahte hesap açıp, kendisini kadın gibi tanıtıp Fatma Yiğit'in kocasıyla mesajlaştı. Daha sonra Yiğit'e "Bak kocan seni aldatıyor" dedi. Aldatıldığını düşünen kadın da, Demir ile aşk yaşamaya başladı. Cinayetten sonra tutuklanan kadın, "Namusumu temizledim" diye konuştu. (Mehmet YILDIRIM)



        4 GÜNDE 28 ÖLÜ
        İzmir Urla'da önceki gün hatalı sollama nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Emine Akşit, olay yerinde, Zeynep Alpsoy ise hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul'da mimarlık yaptığı belirtilen Alpsoy'un bayram tatili için memleketi İzmir'e geldiği belirlendi. Öte yandan bayramdaki kaza bilançosu açıklandı: 8 Temmuz arefe günü 8, bayramın 1. günü 8, 2. günü 9, 3. günü 3 olmak üzere 28 kayıp.



        55 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 54 milyon 939 bin lira devretti. 5 bilenler 43 bin 579'ar lira, 4 bilenler 753'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        HEP AYNI TEKNİK
        Uyarılar fayda etmedi. Telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp binlerce insanı tuzağa çekti. Sosyolog, doktor, eski devlet bakanı ve finansçıların bile aklını çeldi! Kandırdıkları son isim yüksek mühendisti! Yıldız Teknik Üniversitesi eski İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar (79), 24 Mayıs'ta çalan telefonuna yanıt verdi. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının her sözünü dinledi. Sahtekarın 'Birazdan evine geleceğiz. Hesabındaki paraları hazırla' demesi üzerine harekete geçti. Hemen şubeye giderek 12 bin dolarını (200 bin lira) çekti. Evine gelen ve kendisini Polis Memuru Soner Yıldırım diye tanıtan kişiye teslim etti. Dolandırıcıların yeniden para istemesi üzerine bankaya gitti. Önce 75 bin lirasını söylenen hesaba transfer etti. Kalan parayı da çekmek istedi. Ancak gişe memurunun 'Bankada nakit para kalmadı' demesi üzerine işlemi gerçekleştiremedi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Prof. Bayrakdar, savcılığa gitti. (DİLEK YAMAN DEMİR)



            İŞTE EVRENİN EN DERİNİ
            NASA'nın 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, evrenin gizemine kapı aralayacak tarihi bir adım attı. Dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede çekilen fotoğraflar ilk evrenin şimdiye kadarki 'en derin ve en keskin' kızılötesi görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Görüntü, bize ulaşması 13 milyar yıl alan galaksilerin ışıklarını yansıtıyor. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası da yer aldı.



            KANLI PLAN
            Dünya, geçtiğimiz hafta yaşanan suikastle sarsıldı. Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara kentinde silahlı saldırıya uğradı. Katili Tetsuya Yamagami isimli eski bir asker çıktı. 3 yıl Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev aldığı belirlenen katil, olay yerinde yakalandı. İfadesinde, annesinin Moon tarikatına yaptığı bağışlar nedeniyle iflas ettiğini, Abe'yi de bu tarikata destek verdiği için öldürdüğünü anlattı. Yamagami, Abe'ye suikast planını ise 1 yıl önce yaptı! Öyle ki katilin amacı Abe'ye el yapımı patlayıcıyla saldırmaktı! Ancak daha sonra Youtube'dan izlediği videolarla silah yaptı! İnternetten boş kovan ve barut aldı! Şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı ortaya çıktı.



            GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
            Suikast kurbanı eski Başbakan Abe için cenaze töreni yapıldı. Tokyo'nun kalbindeki Zojoji Tapınağı'na giden yol, Japonlar'la doldu taştı. Milyonlarca insan gözyaşlarını tutamadı.



                EN BABA SKANDAL!
                ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter, skandallarıyla gündemden inmedi! ABD'li bir internet sitesi, Hunter Biden'ın cep telefonunu hackledi! Oğul Biden'a ait çok sayıda bilgi ele geçirildi. Belgeler arasında uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silah kaçakçılığı bilgilerinin olduğu belirlendi. Hunter'ın babası Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla kaydetmesi ise dünyayı şoke etti! Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.



                SKUTER DEHŞETİ
                Şişli'de dansçı Dilara Gül, elektrikli skuter'la caddeye çıktı. Bu sırada bir araç çarptı. Kanlar içinde kaldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü H.A gözaltına alındı.

                SAPIĞA CEZA YAĞDI
                Ankara'da Emre Kaya, S.K.'ya (15) istismarda bulununca tutuklandı. 111.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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                Sosyal yardımlarda tutarlar değişti
                Haberler Yaşam Ünal Pala ve Evrim Pala'nın kazasındaki korkunç detay! Camlı bölgeye kafalarını...
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