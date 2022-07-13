Ünal Pala ve Evrim Pala'nın kazasındaki korkunç detay! Camlı bölgeye kafalarını...





HEP AYNI TEKNİK

Uyarılar fayda etmedi. Telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp binlerce insanı tuzağa çekti. Sosyolog, doktor, eski devlet bakanı ve finansçıların bile aklını çeldi! Kandırdıkları son isim yüksek mühendisti! Yıldız Teknik Üniversitesi eski İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar (79), 24 Mayıs'ta çalan telefonuna yanıt verdi. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının her sözünü dinledi. Sahtekarın 'Birazdan evine geleceğiz. Hesabındaki paraları hazırla' demesi üzerine harekete geçti. Hemen şubeye giderek 12 bin dolarını (200 bin lira) çekti. Evine gelen ve kendisini Polis Memuru Soner Yıldırım diye tanıtan kişiye teslim etti. Dolandırıcıların yeniden para istemesi üzerine bankaya gitti. Önce 75 bin lirasını söylenen hesaba transfer etti. Kalan parayı da çekmek istedi. Ancak gişe memurunun 'Bankada nakit para kalmadı' demesi üzerine işlemi gerçekleştiremedi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Prof. Bayrakdar, savcılığa gitti. (DİLEK YAMAN DEMİR)