Sahillerde bayram bereketi! Tatilciler akın etti, tatil beldelerinin nüfusu katlandı

Kurban Bayramı tatili, 9 güne çıktı. Bunu fırsat bilenler soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Tatil beldelerinin nüfusu katlandı! Gelen görüntüler, şaşkınlık yarattı! Muğla Ula'nın sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesi, tarihi günlerini yaşadı. Mahallenin 4 bin olan nüfusu, bayramla birlikte 100 bine çıktı! Trafik tıkandı, sahilde adım atacak yer kalmadı. Vatandaş fırında ekmek, markette su bile bulamadı!
Tatilcilerin bir diğer adresi de Antalya'ydı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle Çıralı'da nüfus 30 bini, Olimpos'ta ise 10 bini aştı! Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya, ziyaretçilerin yüzde 70'inin yerli turist olduğunu açıkladı.
Turizm işletmecisi Mehmet Başar ise bölgede tesislerin yüzde 100 dolduğunu açıkladı. "Örneğin benim tesislerim 9 gün boyu, hatta bayram sonrası 25 Temmuz'a kadar tamamen dolu. Fiyatlar ise günlük kişi başı 500 TL'den başlayıp, 5 bin liraya kadar çıkıyor" ifadesini kullandı.