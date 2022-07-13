Sahillerde bayram bereketi! Tatilciler akın etti, tatil beldelerinin nüfusu katlandı





Tatilcilerin bir diğer adresi de Antalya'ydı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle Çıralı'da nüfus 30 bini, Olimpos'ta ise 10 bini aştı! Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya, ziyaretçilerin yüzde 70'inin yerli turist olduğunu açıkladı.