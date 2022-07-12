Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Temmuz 2022

Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Büşra ile Hasan Abak'ın prensesleri Hira Abak
Allah'ım beni yaratırken peri tozu mu kullandın. Bu nasıl prenseslik?
Yeliz ile Bora Gülay'ın çocukları Yeliz Zeynep Zerre ve Hamit Alp Gülay
Hemşin'in yaylaları Yaz gelince şen olur Sevup alamayanun Hali perişan olur.