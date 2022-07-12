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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Temmuz 2022

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 12 Temmuz 2022 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Kidstagram

    Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



    Büşra ile Hasan Abak'ın prensesleri Hira Abak
    Allah'ım beni yaratırken peri tozu mu kullandın. Bu nasıl prenseslik?



    Yeliz ile Bora Gülay'ın çocukları Yeliz Zeynep Zerre ve Hamit Alp Gülay
    Hemşin'in yaylaları Yaz gelince şen olur Sevup alamayanun Hali perişan olur.



        Bakış ile Ahmet Işıdan'ın kızları Yaren ve Ceren Işıdan
        Işıdanlar'ın kızları her zaman ışık saçar.



        Elif ve Köksal Aydın'ın çocukları Nursena-NisaÖmer- Bilal
        Çok şanslıyım böyle biy abi ve ablamlaya sahibim.



        Mehtap Aydın'ın ikiz kızları Nehir ile Irmak kardeşler
        Modada biziz trendde biziz Gözler üstümüzde bu tarz bizim çünkü biz tarz ikiz kardeşleriz

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        Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Temmuz 2022
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