Şişli'de otomobilin çarptığı skuterli kadın hayatını kaybetti!

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

GERİYE DANS ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Dansçı Dilara Gül'den geriye dans ettiği görüntüleri kaldı.