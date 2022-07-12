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    • Yaşam
    • 12.07.2022 13:11
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    • 12.07.2022 14:04
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    Şişli'de otomobilin çarptığı skuterli kadın hayatını kaybetti!

    Son dakika haberine göre, İstanbul Şişli'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül'den geriye dans ettiği görüntüleri kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şişli’de skuter faciası!

    Kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi.

    H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
    Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Dilara'nın dansçı olduğu öğrenildi.

        "DURUMU ÇOK AĞIRDI"
        Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

        GERİYE DANS ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI
        Dansçı Dilara Gül'den geriye dans ettiği görüntüleri kaldı.

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu Gül için başsağlığı mesajı yayınladı.

        Yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Dilara Gül, elim bir trafik kazası sonucu genç yaşında hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Merhumun cenazesi bugün Maltepe Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip, Yeni Şeyhli mezarlığına defnedilecektir." denildi.

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